David Coulthard a toujours le volant qui le démange. Alors que le pilote McLaren est à la retraite depuis 2008 (déjà !), il reprend du service pour une publicité censée promouvoir les services d'un assureur britannique.





On peut le voir grimé en chauffeur de taxi particulièrement chevelu (et barbu !)... et surtout déjanté une fois qu'on place un volant entre ses mains ! L'idée est de montrer les dangers des acrobaties au volant, qui peuvent être bien plus dangereuses si l'on a pas été un des pilotes de F1 phares des années 90-2000.





À bon entendeur...