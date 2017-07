Certains le croyaient perdu pour le football. En se blessant gravement aux ligaments du genou à l'âge canonique de 35 ans, Zlatan Ibrahimovic semblait en effet devoir tirer un trait sur son sport.





C'était mal connaître la grande gueule suédoise, qui se soigne parfaitement depuis le début de carrière et possède un physique hors-norme. Un corps dont le joueur est très fier, comme le prouve son dernier post sur Instagram.





"King et Kong", écrit-il en légende d'un montage où on le découvre torse nu, à côté du célèbre locataire de Skull Island. Le tout avec la même position que le singe géant qui fait frémir tout New York.













Pour rappel, l'attaquant est libre de tout contrat après une saison couronnée de succès avec Manchester United. Toutefois, José Mourinho a sous-entendu qu' "Ibra" pourrait bien reporter le maillot rouge des Red Devils, une fois remis de cette blessure subie face à Anderlecht la saison dernière.





Tremble, Romelu !