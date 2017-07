C'est un objectif peu commun qu'a rempli Jens Voigt durant cette édition 2017 du Tour de France. L'ancien champion allemand a réussi à relever le défi qu'il s'était lancé, bouclant trois marathons sur les trois semaines de course ! Comme il devait commenter la course dans la foulée, l'ancien grand rouleur, qui avait enlevé deux étapes sur la Grande Boucle, s'est élancé deux fois à 6 heures du matin et une fois, la dernière à Paris, à 8 heures pour boucler son défi avant d'aller travailler !





Pour la petite histoire, voici les temps plutôt costauds réussis par l'ancien champion:

- 3h46'35''

-3h55'10 (sur une distance de 44 kilomètres)

- 3h52'21""





Sven Nys aussi