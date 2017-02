Si Torres et Carrasco ont scoré des buts somptueux avec l'Atletico ce week-end, c'est un autre chef d'oeuvre qui a été marqué en D3 espagnole ! Sur un corner mal dégagé, le ballon arrivait dans les pieds d'un certain Miguel Angel Tive qui, ni une, ni deux, et sans se poser de questions, envoyait une mine, du milieu de terrain, dans la lucarne du malheureux gardien de l'UP Plasencia.





Un but qui se révélera aussi beau qu'inutile puisque l'Atletico Pubelonuevo a été battu 1-2 !