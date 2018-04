Vivement le prochain match entre Ostende et Anderlecht...



Depuis l’annonce du rachat du RSC Anderlecht et donc de son départ du KV Ostende, Marc Coucke n’a cessé de proclamer son amour pour le club ostendais, en dépit de sa nouvelle fonction de président des mauves. Promettant même d’être présent en tribune à Ostende quand le calendrier du club le plus titré du pays le lui permettrait...

Pour célébrer l’intronisation du nouveau président d’Anderlecht, betFIRST a offert un cadeau indispensable à celui qui portera désormais la casquette de "supporter-président".

Ce maillot réversible lui permettra de soutenir les deux équipes de son cœur en fonction des différentes rencontres auxquelles il assistera... dans un camp comme dans l’autre.