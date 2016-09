Un chien arrête un ballon sur la ligne ! (VIDEO)

Sports





C'est une scène aussi cocasse qu'étonnante qui a eu lieu en... troisième division chilienne, dans une rencontre opposant Trasandino à Deportes Melipilla. Sur une action de l'équipe visiteuse, Fabian Cerda, le keeper local hésite à sortir... et se fait déborder par le joueur adverse, en possession du cuir. Alors que ce dernier allait franchir la ligne (difficile de dire s'il prenait la direction des filets ou s'il filait en coup de pied de but), un chien faisait irruption sur la pelouse et dégage la sphère hors des limites du terrain !





Si la scène a fait rire les spectateurs autour du terrain, elle n'a pas vraiment plu aux joueurs du Deportes... ni au gardien local ! En effet, ce dernier a insisté sur le fait qu'il avait bien vu que le ballon allait sortir du jeu et qu'il l'avait laissé rouler exprès... et que désormais tout le monde estime que c'est le chien qui a sauvé le but !





Chacun se fera son opinion...