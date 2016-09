Un défenseur du Burkina Faso met une droite à un adversaire (VIDEO)

Sports





La scène s'est déroulée lors d'un match de qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations entre le Burkina Fasso et le Botswana. Alors que le score était de 1-1 et que les Etalons étaient plutôt mal embarqués dans la course à la qualification, le défenseur de Toulouse, Steeve Yago, a véritablement pété un plomb, assénant un coup de poing dans le visage de son adversaire direct. Si ce dernier quittait la pelouse en civière, le défenseur local, lui, se voyait brandir la carte rouge sous le nez...













C'était d'ailleurs le troisième bristol rouge qui était distribué lors de cette rencontre plutôt tendue.





Conscient de la violence de son geste, le défenseur a, depuis, présenté ses excuses à son adversaire sur Twitter.