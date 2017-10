Peu avant la mi-temps, et alors que son équipe mène un but à zéro, Choirul Honda est percuté par un équipier lors d'une sortie dans les pieds d'un attaquant adverse, sa tête et sa poitrine endurant un énorme choc.

Toujours conscient, l'international indonésien à six reprises, et considéré comme une légende au pays, reste au sol se tenant le visage. Il est ensuite rapidement évacué par les équipes de secours. Ce n'est qu'une fois sur le brancard qu'il perd connaissance.

"Il était encore conscient et se plaignait de douleurs à la poitrine" explique un membre du staff dans les colonnes du Daily Mail. "Puis, il a perdu connaissance" avant de ne plus jamais se réveiller.

Malgré les efforts des secouristes - qui ont rapidement saisi la gravité de la situation en lui apportant un support en oxygène - et un transport rapide vers l'hôpital le plus proche, le joueur de 38 ans est décédé des suites de ce choc une fois à l'hôpital.

Le match a malgré tout repris après l'évacuation du gardien, et son équipe s'est imposée deux buts à zéro.