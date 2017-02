Sale soirée pour le gardien d'Armag City, club de D2 nord-irlandaise, dans un match de coupe contre Glenavon (pensionnaire de D1) !





Après avoir capté un centre aérien de façon très autoritaire, le malheureux keeper s'est quelque peu fait bousculer au moment de relancer le cuir à la main... lâchant le ballon par la même occasion.





Plutôt que de tenter de le récupérer ou de bloquer l'attaquant, le gardien a choisi de vociférer et de rouspéter en direction de l'arbitre, criant son courroux. Mal lui en a pris, puisque quelques secondes plus tard, il était dribblé et le ballon finissait sa course au fond des filets.



Score final de la rencontre ? 0-2 pour les pensionnaires de D1... Cruel !