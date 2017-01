L'avènement des réseaux sociaux et des nouvelles technologies a permis à bon nombre de personnes au courage douteux de s'en prendre aux autres par écran interposé. Célébrités, journalistes, politiciens, les critiques, insultes gratuites et menaces pullulent. Les joueurs de foot ne sont pas épargnés.





C'est notamment le cas d'Harry Arter, qui s'est fait tacler (sans mauvais jeu de mots) de la façon la plus dégueulasse qui soit: via des tweets "humoristiques" (!!!) sur le décès de sa fille, morte-née il y a un peu plus d'un an.





Lors du match nul acquis par Bournemouth face à Arsenal (3-3, après une remontada dingue des Gunners), un certain Alfie Barker, obscur chatouilleur de ballon sévissant à Hitchin Town, s'est amusé du score... et de la mort de Renée Arter.













"Au moins tu n'as pas perdu ta gosse", écrit-il tout d'abord, avant d'enchaîner: "Beaucoup de boxon, tout ça pour une déception, un peu comme les neuf mois précédant la naissance de ton enfant :D :D". Des propos d'une invraisemblable puanteur qui sont devenus viraux et ont logiquement poussé son club à le virer séance tenante.









"Le club adopte une approche responsable de l'utilisation des réseaux sociaux et s'attend à ce que tous les joueurs liés à Hitchin Town en fassent de même. Au vu du comportement irresponsable du joueur, nous mettons fin à l'affiliation d'Alfie Barker avec effet immédiat."





Le joueur s'est quant à lui excusé après s'être rendu compte de la bêtise abyssale de ses posts. Trop tard, le mal était fait...