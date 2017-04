Malheureusement, dans tous les domaines, il y a des exceptions. Ce joueur de Sant-Estève (France) en est une, avec ce violent coup de poing asséné à l'arbitre juste après avoir été exclu par ce dernier, à 25 minutes du terme de la demi-finale de Coupe de France juniors de rugby à XIII. Non content d'avoir mis l'arbitre K-O. (il s'en tirera avec un léger traumatisme), le joueur en question s'est ensuite attaqué à un adversaire.Le coupable de ces agressions risque 45.000€ d'amende et trois ans d'emprisonnement au pénal. Et une (très) longue suspension, évidemment.