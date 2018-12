Alors en ballotage avec l'actrice et modèle Miriam Saavedra, elle a été pénalisée par les (très) nombreux SMS envoyés par Jesé pour soutenir son adversaire. Au total, c'est 5.000€ qu'il aurait dépensé pour sortir son ex de la Maison et la priver des 100.000€ promis au vainqueur.

Le joueur n'a pas réagi à la polémique, au contraire d'Aurah Ruiz: "Si cela se confirme, alors il est un salaud encore pire que je ne le pensais. Je devrais encore être dans la Maison".

Par ailleurs, elle ajoute que l'entièreté de la somme qu'elle aurait pu gagnée aurait été consacrée à son fils, Nyan... qui est aussi le fils de Jesé.