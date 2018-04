Le petit androïde, appelé AV1, a été fabriqué par la société norvégienne No Isolation et a été conçu pour permettre aux jeunes atteints de maladies de longue durée de pouvoir assister à des cours à distance et de garder un contact avec leurs camarades et amis.



L'entreprise norvégienne a travaillé avec WellChild, une organisation caritative britannique pour offrir la chance à Jack, depuis sa maison de Liverpool, de vivre une expérience inoubliable et inédite.



L'adolescent, qui a besoin d'être oxygéné 24 heures sur 24, ne pouvait donc jamais espérer assister à un match dans le Goodison Park, situé à seulement trois kilomètres de son domicile. Mais grâce à AV1, ce rêve s'est réalisé. "Une expérience unique" pour lui, racontait, émue, sa maman, Michelle Wignall, à la télévision d'Everton.

Jack McLinden, un jeune Britannique de 14 ans, est atteint d'une maladie grave l'empêchant de pouvoir se déplacer aisément. Grand fan d'Everton, Jack ne peut malheureusement pas réaliser son rêve d'accompagner un jour l'un des joueurs sur le terrain avant le coup d'envoi du match en raison de sa condition.Mais lundi soir, lors de la rencontre entre son club préféré et Newcastle, le jeune garçon a eu l'occasion de ressentir l'ambiance d'avant-match dans les bras de Phil Jagielka, capitaine d'Everton, grâce à... un robot!Depuis son lit, Jack pouvait discuter avec les Toffees dans les vestiaires, dans le couloir et suivre la montée sur le terrain. Tout cela grâce à une tablette reliée à un robot étant capable de filmer avec vision panoramique et avec du son.