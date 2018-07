Après avoir cédé en demi-finale du Mondial, l'Angleterre devra affronter la Belgique lors de la petite finale ce samedi à Saint-Pétersbourg (16h).

Avant cette élimination difficile à digérer face aux Croates, les Anglais avaient copieusement fêté leur qualif pour le dernier carré après une victoire contre la Suède en quarts.

Sur une vidéo débarquant sur la toile à contre-temps, on peut ainsi découvrir un homme célébrant le succès anglais depuis un bus à impériale. Et puis, il décide de sauter du véhicule pour atterrir sur un abribus qui cède sous son poids.

Et bardaf, "It's coming home", comme disent les fans des Three Lions.