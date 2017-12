Cela s'appelle vivre un match de manière très frustrante jusqu'à en perdre la raison et péter les plombs. Samedi dernier, le FC Barcelone a montré sa suprématie dans le Clasico en émergeant en deuxième mi-temps pour l'emporter sur le score de 0-3.

En première période, les hommes de Zinédine Zidane se sont créé quelques occasions et se sont heurtés au poteau ou à un très bon Ter Stegen. En deuxième mi-temps, Lionel Messi et les siens ont rendu les Madrilènes fous de rage. Et surtout ce supporter roumain de 70 ans.

Le lendemain du Clasico, alors qu'il était enfermé chez lui, le supporter du Real a mis... le feu à sa maison! Fort heureusement, une voisine a pu sauver le vieil homme.

Interrogé par les autorités, le Roumain a avoué être conscient et ne pas regretter son acte, préférant mourir plutôt que de connaitre l'humiliation de son équipe favorite (reléguée à 14 points du rival catalan à la mi-championnat). Ce supporter, originaire de la ville de Arad (Roumanie), sera poursuivi pour acte criminel et soumis à une expertise psychiatrique.