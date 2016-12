Mavuba explique ainsi qu'en fin de saison 2011-2012, alors que Lille est assuré de terminer 3e du championnat, Eden Hazard et ses partenaires sont sortis la veille d'un match sans enjeu face à Nancy.

Sur le plateau, Mavuba raconte: "Moi je savais que je ne jouais pas, donc ça ne me dérangeait pas de sortir. C'était le dernier match d'Eden Hazard au LOSC, il avait voulu organiser un petit truc. Il n'y avait pas de mise au vert. On décide d'aller boire un petit coup. Mais le petit coup en question, il tarde, il tarde. On avait rendez-vous le lendemain matin dans un hôtel à 10h. À l'hôtel justement, Marko Basa ouvre une porte et dit : "Mais qu'est-ce que tu fous là comme ça toi ?" J'avais pas vu, mais il parlait à Eden. Là, le petit lui répond : "Ouais, j'ai pas eu le temps de rentrer chez moi". Eden était encore bourré. Le soir on affronte Nancy. Même pas 30 minutes de jouées, Eden avait déjà collé un triplé. Le gars n'avait même pas dormi, il avait bu toute la nuit et a claqué un triplé en 30 minutes. On s'est tous regardés, on s'est dit qu'il était vraiment chaud".

