Une femme transgenre doit arbitrer dimanche un match de football féminin au Royaume-Uni, une première selon le tabloïd Sunday Mirror qui a recueilli son interview.

"Je peux comprendre que les gens seront un peu choqués quand je monterai sur le terrain", a confié Lucy Clark, 46 ans, qui s'appelait auparavant Nick et a déjà arbitré des centaines de matchs masculins amateurs et semi-professionnels.

"Mais je suis la même personne. J'aurai juste l'air un peu différente. Ce sera agréable de ne pas vivre dans deux mondes différents et de simplement être moi", a-t-elle ajouté. Lucy, qui travaille comme chauffeur de taxi et habite dans le Surrey (sud-ouest de l'Angleterre), est mariée et a trois enfants. Elle a reçu le soutien de sa femme Avril.

L'arbitre a dit surtout craindre les réactions du public. "Je peux gérer les joueurs. Je peux simplement leur donner un carton jaune ou rouge. Ce sont des supporters que les problèmes peuvent venir".

"Je me prépare aux commentaires dénigrants", a ajouté Lucy, qui rêve d'arbitrer des matchs de plus haut niveau.

Dans un communiqué au Sunday Mirror, la Fédération anglaise de football (FA) a dit soutenir "totalement" Lucy.