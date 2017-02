Durant ses plus belles heures sous le maillot d'Arsenal et Manchester United, Robin Van Persie était un attaquant de grande classe... ballon au pied. Car le Néerlandais avait également ce petit côté poil à gratter et arrogant qui pouvait en énerver plus d'un. Cette fois, c'est une certaine Jelena Karleuša, femme du défenseur serbe Dusko Tosic de son état, qui a copieusement allumé le buteur batave.

La raison ? Sa simulation lors d'une rencontre de Coupe de Turquie entre le Fener et Besiktas. Un derby stambouliote très, très chaud. Un pléonasme... et un euphémisme !

Alors qu'il était dans la surface de Besiktas, le défenseur serbe et son adversaire échangent quelques mots que l'on imagine pas très doux après une action litigieuse. RVP s'effondre sur la pelouse, après un petit tête contre tête pas bien méchant avec son opposant. Lequel se fait directement exclure par l'abitre.

Il n'en fallait pas plus pour provoquer l'ire de Jelena Karleuša, qui s'est fendue d'un tweet assassin envers l'ex-joueur de Feyenoord.





"R. van Persie est un débile de fils de pute. Casse-toi une jambe, trou du cul .!."

Classe... Un gazouillis rageur aussitôt supprimé à la demande du joueur de Besiktas.

"Dusko m'a demandé de retirer mon tweet à propos de Persie (sic), et je l'ai fait. Tout ce que je peux dire, c'est que je n'aime pas les sales joueurs. Bisous à tous les fans de Besiktas."

Insultée par les supporters de Fenerbahçe, celle qui est également une chanteuse populaire en Serbie a répondu de façon cinglante dans un nouveau tweet.

"Avis aux fans de Fenerbahçe: désolée, je ne peux pas vous entendre au-dessus du son que je fais quand je n'en ai rien à foutre ;-)"

À noter que pour couronner le tout, Van Persie a fêté son but décisif en vue de la qualif' en glissant sur ses genoux... sous les yeux du capitaine Oğuzhan Özyakup, accessoirement un ex-équipier de Robin à Arsenal. Ce dernier a déclaré que son amitié avec l'Oranje était officiellement terminée. "Parfois, on voit le vrai visage d'un footballeur sur le terrain", a déclaré le médian à l'issue de la rencontre.

Bonne ambiance, donc...