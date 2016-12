C'est marqué pas de chance pour Bram Nuytinck ! Alors qu'il devait s'envoler pour Dubaï ce mardi, le défenseur batave du Sporting d'Anderlecht a été victime d'un vol puisque la vitre de sa voiture a été brisée dans le but de subtiliser ce qui s'y trouvait.





Et malheureusement pour le joueur et sa compagne, outre des sacs et des laptops, le véhicule renfermait aussi leurs passeports ! Impossible donc pour Bram et sa copine de se rendre à l'aéroport et prendre l'avion sans ce précieux sésame.