Opposé à Marin Cilic à Miami, Vasek Pospisil n'a pas créé la sensation et s'est incliné en deux manches. Pourtant, c'est bien de lui qu'on parlera autour de la machine à café puisqu'il a réussi le point du match, à l'issue d'un gros échange de 32 coups de raquette et d'une minute ! D'abord dominateur dans l'échange et imposant de très lourdes frappes à son adversaire, le Canadien s'est, ensuite, retrouvé à faire l'essuie-glaces au prix d'improbables glissades, dont l'une, la dernière, lui permettait de réussir un joli passing alors que Cilic semblait quand même un peu à bout de souffle !