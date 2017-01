Le petit médian italien a en effet remis un ballon en retrait à son gardien en s'allongeant sur la pelouse afin de faire la passe de sa tête. La raison? Que Kevin Trapp puisse prendre le cuir dans ses mains.

Mais l'arbitre a alors sifflé et adressé un bristol jaune à Verratti. Plutôt cocasse et pourtant le règlement donne raison au ref'. En effet, comme c'est stipulé sur le site de la Fifa, "un joueur doit être averti pour comportement antisportif notamment s'il (...) use délibérément d'une stratégie pour passer le ballon (y compris sur coup franc) à son gardien de but de la tête, de la poitrine, du genou, etc. dans le but de contourner la Loi 12 et ce, que le gardien touche ou non le ballon des mains".

Alors dommage Marco et bien vu l'arbitre!