Leader du Championnat du Monde de F1 avec deux victoires en trois GP, Sébastian Vettel va innover ce week-end en roulant sans ses chaussures habituelles mais équipé seulement des nouvelles chaussettes spéciales développées par Puma, sponsor de Ferrari.

Outre un gain de poids (135 grammes), ces chaussettes renforcées et ignifugées récemment homologuées par la FIA offriraient au pilote un plus grand confort et surtout un meilleur ressenti des pédales. Attention toutefois à ne pas marcher sur une punaise lors de la parade…