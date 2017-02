C'est le genre de fin de match que l'on ne voit pas souvent. Dernière minute de jeu du duel entre le CLB TP Ho Chi Minh, poumon économique du Vietnam, et le club de Dong Tam Long An quand, soudain, l'arbitre accorde un penalty sans raison, alors que le gardien visiteur cueillait, peinard, un ballon aérien.





Après de longs palabres, le penalty est accordé... et transformé, alors que le keeper avait choisi de refuser de tenter de stopper le cuir, se tournant dos à l'attaquant. Le but inscrit et le match plié, les joueurs visiteurs vont littéralement s'arrêter de jouer, offrant deux buts aux locaux, le malheureux gardien se payant même, pour le fun, un cumulet devant l'attaquant d'Ho Chi Minh...





Au classement général, Ho Chi Minh n'est que huitième après six journées. Long An est bon dernier...