Voici la raison pour laquelle Messi s'est teint les cheveux

Après la désillusion de la finale perdue de Copa América avec l'Argentine en juin, Lionel Messi a confié qu'il s'était teint en blond pour "repartir de zéro", lors d'un entretien à une chaîne de télévision argentine.

"J'ai changé (de look) pour recommencer à zéro. Il y avait eu tout ce pataquès et d'autres choses, et je me suis dit qu'il fallait rompre avec tout ça", a déclaré la vedette de la sélection argentine et du FC Barcelone à la chaîne Telefé.

Adepte des tatouages, Messi avait déjà arboré un nouveau visage en se laissant pousser la barbe avant la Copa América. La nouvelle coiffure date de fin juillet.

En Argentine, on murmure que c'est son épouse Antonella Roccuzzo qui a convaincu son mari de changer de couleur de cheveux.

Gêné par une pubalgie, Lionel Messi est retourné à Barcelone, et ne disputera pas Venezuela-Argentine mardi, en match éliminatoire pour le Mondial-2018.

Jeudi, pour son retour en sélection après le faux-départ annoncé fin juin, Messi a marqué le but de la victoire contre l'Uruguay (1-0) et placé l'Argentine en tête du groupe de qualification rassemblant les 10 nations sud-américaines.

Lors de l'entretien, Lionel Messi a un peu dévoilé de son intimité. Il a confié qu'il accompagnait tous les jours à l'école son fils Thiago, 3 ans.

Thiago, a-t-il ajouté, ne s'intéresse pas au football. "Je ne suis pas du genre à lui acheter des ballons, ou à le forcer, dit-il. Je vois que cela ne lui plait pas beaucoup. Je n'insiste pas".