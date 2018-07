C'est au nord de l'Angleterre que l'idée est apparue. Une équipe de football amateur, le Bedale AFC, a décidé de s'habiller en saucisse. Mais pourquoi cette initiative assez farfelue?

Dans les divisions inférieures, ce n'est pas un concept nouveau que de jouer avec un maillot au design particulier. Au mois de mai dernier, il y a notamment eu le maillot "corps humain" du Deportivo Palencia (D4 espagnole). Le maillot "jambon" du Deportivo Guijuelo (D3 espagnole)" a également fait parler de lui en octobre 2013. Sans oublier le maillot "brocolis" de La Hoya Lorca (D3 espagnole) en août 2015.

© Montage REPORTERS



Après le jambon, le brocoli et le corps humain, pourquoi la saucisse? Le principal sponsor de cette équipe anglaise s'appelle Heck Food, soit un spécialiste britannique de la saucisse. C'est donc avec une certaine logique que les joueurs portent un short et des chaussettes roses très vives et un t-shirt rempli de saucisses. On peut d'ailleurs lire sur le maillot le fameux slogan: "You'll never pork alone".

© Montage REPORTERS



A travers cette initiative assez cocasse apparait un projet plus ambitieux: celui de verser une partie des bénéfices à une oeuvre carritative.