L’attaquant français pourrait largement servir de doublure aux buts...



On le savait buteur, on le découvre gardien. A l'entraînement, Antoine Griezmann a décidé de prendre la place de Moya et Oblak, les habituels portiers des Colchoneros. C’est son coéquipier Saul Niguez qui a essayé de le défier. La frappe est bien placée, mais “Grizzy” ne se laisse pas surprendre et sort un arrêt de grande classe.

Hugo Lloris a peut-être du souci à se faire...