La série s'appelait "La vie de famille" mais le nom de Steve Urkel est bien plus resté dans nos mémoires. Véritable carton dans les années 90, cette sitcom de 215 épisodes racontait le quotidien d'une famille américaine moyenne, les Winslow. Mais la véritable vedette en était Steve Urkel, le voisin gaffeur mais très intelligent des Winslow, par ailleurs amoureux de Laura Winslow.Après chaque maladresse, Steve Urkel lançait son célèbre "C'est moi qui ai fait ça ?". Ca vous revient ? Vous visualisez ses bretelles colorées, ses chaussettes hautes et ses chemises à carreaux ? Vous pouvez maintenant découvrir Jaleel White, son interprète, un quart de siècle plus tard. Il apparaît à droite sur la photo ci-dessous, aux côtés de Darius McCrary, acteur de la même sitcom puisqu'il incarnait Eddie Winslow.