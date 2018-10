Pour leur dernière télé dans le cadre de la promotion du film Le Grand Bain, Gilles Lellouche et Benoît Poelvoorde ont fait le show.





Ces deux-là aiment s'amuser. Gilles Lellouche et Benoît Poelvoorde étaient les invités de l'émission de france 5 C à vous pour parler du film Le Grand Bain.





Les deux comparses ont décidé de s'amuser sur le plateau. L'acteur belge a d'abord demandé au réalisateur de faire les mêmes exercices d'assouplissement que tous les comédiens avaient dû faire sur le tournage. "J'aimerais bien demandé ce soir, parce que c'est notre dernier plateau télé, de faire juste une fois l'exercice."







Une tentative de mettre mal à l'aise Gilles Lellouche, hilare : "Non, non, non. Je vais vous expliquer pourquoi il demande ça. (...) C'est parce que je n'ai pas mis de caleçon sous mon jean et quand je me penche, on voit la raie de mes fesses". Ambiance potache donc.





Et lorsque l'acteur-réalisateur a fini par s'exécuter, c'est la chaise de Benoît Poelvoorde qui a flanché, l'acteur se retrouvant par terre sous les rires de tout le plateau. "Heureusement, ça tombe sur un acteur belge, on s'en fout", a-t-il conclu.