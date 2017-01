Les informations positives sont trop rares pour être snobées. Dès lors, plutôt que de parler des redondantes photos dénudées du clan Jenner-Kardashian ou des sempiternels clashes mettant aux prises les animateurs de Touche pas à mon poste , nous avons choisi de mettre en évidence une nouvelle qui redonne enfin un peu foi en l’humanité.

Alors qu’il conduisait sa voiture dans le quartier de Kensing­ton, à Londres, David Beckham a aperçu une femme âgée glisser et se percuter violemment la tête. Bien qu’une passante soit aussitôt venue en aide à la malheureuse, il a directement freiné à bloc et est sorti de son véhicule pour venir lui porter assistance avec une bouteille d’eau à la main. Et il est resté à côté d’elle jusqu’à l’arrivée des services de secours.

Ensuite, il est parti discrètement. Ce sont les pompiers de Londres qui ont mis en lumière son beau geste : "David Beck­ham était garé juste à côté et lui avait déjà donné une bouteille d’eau. Il l’a assis­tée avant que l’am­bu­lance n’ar­rive, ne le remer­cie et lui dise qu’il pouvait repar­tir."

La passante qui était à ses côtés s’est, elle, épanchée dans le Daily Mail : "Durant ma pause déjeu­ner, j’étais en train d’ai­der une dame âgée et devi­nez qui est venu aider ? David Beck­ham. Quel gent­le­man." Un gentleman qui a poussé l’élégance jusqu’à ne pas se vanter de sa bonne action. Classe.