"Vacances, j’oublie tout"… sauf de ne pas crier sur tous les toits que je ne suis pas à la maison.

C’est ce que doit se dire Hilary Duff. L’actrice de la série Lizzy McGuire a eu l’imprudence de faire savoir via ses publications sur les réseaux sociaux qu’elle était au Canada et non dans sa résidence de Beverly Hills, à Los Angeles.

Ni une ni deux, un cambrioleur en a profité pour se glisser dans sa villa et mettre notamment la main sur des bijoux. Il y en aurait au bas mot pour plusieurs centaines de milliers de dollars d’après le site américain TMZ.