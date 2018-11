Face à Ellen DeGeneres, Kim Kardashian a reconnu que les nombreuses photos dénudées qu’elle publie sur les réseaux sociaux ne sont pas vraiment du goût de son mari, Kanye West.

© DR



Mais elle s’en fiche : "Parfois, je me dis que je devrais être plus conservatrice, et d’autres fois, j’ai vraiment besoin de montrer que je suis bien dans ma peau ou que j’ai fait beaucoup d’exercice. Alors, je poste quelque chose qui va le fâcher. C’est un cycle." Qui ne tourne pas, vu le nombre de clichés dénudés postés…