Sir Elton John, malgré la tristesse, est remonté sur scène après la perte de son ami pour son concert "The Million Dollar Piano", qui se joue jusqu'au 31 décembre. Mais lorsqu'il a commencé à interpréter "Don’t Let the Sun Go Down on Me", l'émotion a été trop forte et le chanteur de 69 ans n'a pu se retenir d'éclater en sanglots.

Il a alors déclaré: "J’aimerais tant que George soit là pour la chanter avec moi." Il a ensuite tourné le dos au public. Et c'est dans les bras d'un de ses musiciens qu'il s'est complètement effondré.

"Don’t Let the Sun Go Down on Me" est la chanson qu'il a reprise en 1985 pour l'opération caritative "Live Aid".