L'une d'elles compte tout particulièrement pour l'actrice. Il s'agit d'un bijou qui lui a été offert par sa mère, comme elle l'explique sur son compte Facebook. "Elle me l'a achetée le lendemain de ma naissance et l'a portée pendant dix-huit ans sans jamais l'enlever et elle me l'a ensuite offerte pour mon dix-huitième anniversaire. Je la porte tous les jours, à mon tour."

Emma Watson promet une belle récompense à celui ou celle qui lui fournira des informations sur les bagues en question. A l'origine, celle qui a joué le rôle de Belle (dans le film La Belle et la Bête sorti en mars 2017) avait déposé ses bijoux dans un casier. Une fois chez elle, elle s'est rendu compte qu'elle avait tout oublié dedans. Malheureusement, le spa était déjà fermé.