Donald Trump sera bientôt le héros d'un nouveau dessin animé produit par l'animateur et humoriste Stephen Colbert, a annoncé jeudi la chaîne câblée Showtime, qui a passé une première commande de dix épisodes d'une demi-heure.

La série, dont les premiers épisodes seront diffusés cet automne, mettra en scène les aventures du président des Etats-Unis et de "la famille la plus pluissante au monde", précise la chaîne, filiale du groupe de médias CBS, dans un communiqué.

Les tribulations du clan Trump, dans ce dessin animé qui n'a pas encore de titre, seront saisies par une équipe imaginaire chargée de réaliser un documentaire.

"Je sais que beaucoup de gens voulaient le faire et je suis honoré que le président animé ait invité notre équipe dans sa sphère privée", a commenté Stephen Colbert, cité dans le communiqué.

"J'ai vu des passages et je suis impatient de montrer l'homme derrière le (slogan) MAGA", pour "Make America Great Again" (rendre à l'Amérique sa grandeur), les quatre mots que Donald Trump ne cesse de répéter depuis le début de sa campagne présidentielle.

Après des débuts difficiles aux commandes du talk-show de deuxième partie de soirée "The Late Show", sur la chaîne CBS, à l'automne 2015, Stephen Colbert marche sur l'eau depuis l'élection de Donald Trump.

Son humour plus politique que celui de ses deux principaux concurrents Jimmy Kimmel (ABC) et Jimmy Fallon (NBC) lui a permis d'arriver en tête sur son créneau horaire cette saison, un résultat que n'avait plus connu CBS depuis 2010, dominée par NBC 20 fois ces 22 dernières années.

Pour le projet de dessin animé sur Donald Trump, Stephen Colbert s'est adjoint les services du producteur exécutif du "Late Show", Chris Licht, qui a joué un rôle majeur dans le parcours du talk-show de CBS.

"Stephen et Chris ont un génie mystérieux pour déconstruire le monde du président Trump et cette série leur ouvre un nouveau domaine", a déclaré David Nevins, PDG de Showtime, cité dans le communiqué.