L'humoriste français, Jamel Debbouze, a un timbre de voix que l'on reconnaîtrait pourtant entre 100.

Wesley Weigel est un humoriste, beaucoup moins réputé et connu que ne peut l'être le Parisien, qui a fait le buzz via ses comptes Twitter et Youtube. Dans plusieurs vidéos, Wesley imite Jamel Debbouze à la perfection, ou presque.

Le talent particulier de l'humoriste a forcément retenu l'attention de Jamel qui a décidé d'aller à la rencontre de son sosie vocal pour le meilleur... et pour le rire.