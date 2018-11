"Sortez la monnaie, j'arrive!" lance l'acteur français dans les rues de la cité ardente et plus précisément du côté de la place de la Cathédrale. Là où se déroule en ce moment le Festival de Comédie de Liège. "Celui qui veut un selfie, de l'oseille pour Fred ! On va y arriver, tu verras, on va bien manger mon Fred!" Pris de compassion pour un musicien de rue, Jamel Debbouze, fidèle à son côté imprévisible, s'est amusé à récolter de l'argent pour ce musicien de rue. Et il fait le buzz! "Qui veut un selfie?" Les liégeois s'en sont donc donnés à coeur (et portefeuille) joie pour le trublion. L'humoriste de 43 ans sera d'ailleurs bientôt en spectacle chez nous -dont le 14 novembre au Forum de Liège (odlive.be)- avec son one man show Maintenant ou Jamel.