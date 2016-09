VIP

"On vient de faire un nouveau morceau avec quelqu’un… #cestpasuneblague #dream."

Après le surfeur dans Brice de Nice, voilà que l’acteur de 44 ans devient rappeur. En effet, Jean Dujardin a enregistré un morceau de rap avec Big Flo et Oli, le duo de rap toulousain et nouveaux coaches de The Voice Belgique. De Jean Dujardin à… Jean Dustudio ? On a hâte de voir le résultat, chapeau The Artist !