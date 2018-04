Joeystarr et Karine Le Marchand ont officialisé leur relation via les réseaux sociaux il y a déjà plusieurs mois. Le couple a publié plusieurs photos où on peut les voir dans leur intimité : brossage de dents à deux, vacances au ski, restaurant en amoureux.Mais l'acteur français a été encore plus loin en publiant une photo de sa belle endormie dans son lit.La réponse de Karine Le Marchand ne s'est pas fait attendre :