Invitée dans l’émission C à vous, Charlotte de Turckheim a dû s’expliquer suite une anecdote où, jeune, l’actrice aujourd’hui âgée de 61 ans a tourné dans un porno à son insu.

Intitulé Le Gibier, aussi connu sous le nom Les Dépravées du plaisir a fait grand bruit sur le plateau de France 5. "J’ai tourné dans un film porno sans le savoir. Je vous jure que c’est vrai ! On avait 20 ans, j’étais au cours de théâtre, il y a un mec qui vient et qui demande Qui veut faire de la figuration ?, en plus vachement bien payé, c’était genre 500 ou 1.000 euros pour la journée. Avec ma copine on dit Nous, ça nous intéresse." Bref, c’était un fit à l’insu de son plein gré. Ou le casting de 50 nuances de Grey avant l’heure ?