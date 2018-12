Les gilets jaunes vont en avaler leur vareuse de travers. Le magazine Forbes vient de publier la liste des célébrités les plus riches en 2018. Et c’est sûr qu’à leur niveau de fortune, le prix du carburant ou la hausse des taxes ne risque pas de les empêcher de boucler leurs fins de mois. Ensemble, les dix premiers de ce classement cumulent en effet 18,7 milliards $ sur leurs comptes en banque.

Pour atteindre le septième ciel financier, le septième art constitue manifestement la bonne porte d’entrées. Avec respectivement 5,4 et 3,7 milliards $ de fortune personnelle, George Lucas (grâce à la revente de Lucasfilm et des droits sur Star Wars) et Steven Spielberg dominent assez largement la concurrence. Oprah Winfrey, la reine des talk-shows américains, complète le podium avec 2,8 milliards dans son coffre-fort.

Michael Jordan, considéré comme le plus grand basketteur de tous les temps, suit à distance respectable, avec 1,7 milliard. Devant Jay-Z et Kylie Jenner, ex aequo avec 900 millions $. Alors que ses devanciers sont tous des vieux routiers des divertissements et du sport, la petite dernière du clan Kardashian se distingue par son jeune âge. 21 ans à peine. Juste sidérant. Tout comme le fait d’être aussi riche pour avoir juste défilé sur des catwalks et lancé sa propre marque de cosmétiques grâce à la célébrité familiale.

Difficile à encaisser pour tous ceux qui s’apprêtent à passer les réveillons aux abords d’un rond-point, en brûlant cet article pour espérer se chauffer un peu.