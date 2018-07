David Hadfield, l'ancien batteur et manager des Konrads, le premier groupe de David Jones (le futur David Bowie), a retrouvé par hasard une ancienne démo de l'artiste en déménageant.

La cassette se trouvait dans une corbeille à pain qui appartenait à son grand-père, dans laquelle se trouvaient aussi des photos, des livres, des lettres ou encore des factures, explique The Guardian.

En 1963, David Bowie (encore Jones à l'époque) décide de prêter sa voix pour une démo dans un studio londonien avec son groupe de l'époque. Il n'a alors que 16 ans.

La chanson qu'il interprète, "I Never Dreamed" n'a pas convaincu la maison de disques Decca, qui n'a, à ce moment-là, pas reconnu le talent d'une des voix les plus importantes de la musique du 20e siècle. La maison de disque va tout de même offrir une deuxième chance au groupe, mais sans succèes. Peu après, David Jones quitte le groupe pour "divergences artistiques".

Hadfield se rappelle de l'agent des Konrads de l'époque, également celui d'une groupe qui monte, les Rolling Stones. Il leur avait demandé de réaliser une démo. Hadfield réserve donc un studio (le RG Jones) dans le quartier londonien de Morden. Il explique au Guardian : "On avait décidé de faire deux chansons instrumentales à la guituare ainsi qu'une chanson originale. J'avais choisi 'I Never Dreamed" car c'était la meilleure, et j'ai décidé que David était la personne la mieux placée pour la chanter et l'interpréter. C'est donc devenu le premier enregistrement officiel de David Bowie en train de chanter, il y a 55 ans."

"Il n'y a pas d'autre enregistrement de démo où David est le chanteur lead. Decca nous avait rejettés, et la deuxième fois où ils nous ont donné notre chance, Roger Ferris était alors le chanteur principal, David l'accompagnait comme seconde voix.", explique-t-il au journal britannique.

David Bowie est décédé le 2 janvier 2016, deux jours après la sortie de son 25e album, Blackstar.

La cassette sera vendue par Omega Auctions, dans une vente aux enchères non loin de Liverpool. Estimée à 11.200 euros, elle pourrait venir grossir les ventes de la collection privée de l'artiste, qui avaient généré, en deux jours à peine, près de 43 millions d'euros.