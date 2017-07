Lââm est furieuse ! L'interprète de "Jamais loin de toi" a poussé un sérieux coup de gueule par tweets interposés. La raison ? Elle s'indigne de la diffusion d'un téléfilm intitulé "Dix petits nègres", étant donné que l'intrigue suit celle du roman policier écrit jadis par Agatha Christie. Et la diva de 45 ans appelle même à un boycott de la chaîne TMC.

C'est bien l'emploi du mot "nègre" qui fâche, vu sa connotation raciste. Lââm va même plus loin.

Pour elle, il faudrait changer le nom français de l'oeuvre, dont le titre original ("Ten Little Niggers") a déjà été modifié. Le livre s'appelle désormais "And Then There Were None".

Beaucoup d'internautes n'ont pas compris la vive réaction de Lââm et certains lui ont même reproché de vouloir créer un buzz facile. Une accusation dont la principale intéressée s'est vivement défendue, à coups de tweets parfois très cash !

Le reste, c'est à lire sur le fil Twitter de Lââm...