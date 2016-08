Le méchant de "Maman, j'ai raté l'avion" à un message pour Kevin (VIDEO)

VIP





A chaque Noël, ils reviennent ! Kevin McAllister, le petit garçon ingénieux incarné à l'époque par Macaulay Culkin, Gary et Marvin, les sinistres Casseurs Flotteurs sont sur nos écrans pour nous rappeler nos bons souvenirs d'enfance dans "Maman, j'ai raté l'avion". Plus d'un quart de siècle plus tard, on retrouve l'un des deux voleurs à la guitare.





Daniel Stern, qui prêtait ses traits à Marvin, le grand dadais de la bande, donne de la voix pour souhaiter un joyeux anniversaire à Macaulay Culkin, son bourreau dans le film. Ce dernier a en effet fêté ses 36 ans (vous avez bien lu !) ce 26 août dernier. Pour cette occasion, Daniel Stern reprend les Beatles et y va de son petit mot pour l'ex-petit prince d'Hollywood. "Joyeux anniversaire, Macaulay. Tu as apporté beaucoup de joie dans ce monde et j'espère que tu fêtes aujourd'hui tout ce que tu as accompli. Beaucoup d'amour, D."





Pas rancunier, le Marv' !