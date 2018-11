Le chanteur français de 60 ans, qui vit à nouveau à Bruxelles, est en train de "monter un comité pour réclamer à la FIFA le droit pour les Belges de porter cette étoile"

En spectacle à Bruxelles ce mercredi soir (au Fou rire, pour la toute dernière représentation de son récital poétique intitulé De mémoire amoureuse), Francis Lalanne ne tarit pas d'éloges sur notre équipe nationale. Et l'interprète de Rentre chez toi, qui habite non loin de la Grand Place de Bruxelles, milite même pour la cause des Diables Rouges. "La Belgique est la première nation qui a gagné la première coupe du monde, rappelle le célèbre Narcisse Lalanne de Fort Boyard. C'était contre l'Espagne en 1920 lors des Jeux Olympiques."

Celui qui est aussi chroniqueur sur La Première dans C'est presque sérieux (émission présentée, tous les jours, par Walid et qui propose une revue de l’actualité sur le ton de l’humour) assure même que nos Diables Rouges "devraient porter une étoile sur leur maillot. Je suis d'ailleurs en train de monter un comité pour réclamer à la FIFA le droit pour les Belges de porter cette étoile de champion du monde."

Bref, pour cette "grande nation du football" à qui il "promet un grand avenir" et pour qui "le meilleur est devant eux", celui qui se dit "solidaire envers Thibaut Courtois" en profite aussi pour tacler un peu la FIFA. "On s'en fout du Final Four, c'est juste là pour transformer les footballeurs en hommes sandwichs."

Note : De mémoire amoureuse de et avec Francis Lalanne, ce mercredi 28 novembre à 20h15 au Fou Rire de Bruxelles. Infos et réservations: www.fourire.be ou via le 0483/599.229.

>>> L'interview complète de Francis Lalanne est à retrouver ce mercredi dans votre journal La Dernière Heure et sur www.dh.be >>>