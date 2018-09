Lily Allen a décidé de balancer.

Sur elle-même tout d’abord, dans son autobiographie, No Shame : "J’ai couché avec des escorts femmes quand j’étais en tournée, parce que j’étais perdue, seule, et que je cherchais de la compagnie." Mais aussi sur James Blunt, dans une interview à Yahoo: "Un jour, j’ai surpris James Blunt en train de coucher avec quelqu’un dans le couloir qui menait à ma chambre d’hôtel." Sans préciser s’il s’agissait, ou non de son épouse. Tous ceux qui ont côtoyé Lily Allen en tournée ou dans ses folles nuits doivent être en train de trembler.