Sur fond de rap US, que Romelu Lukaku apprécie tout particulièrement, l'attaquant de Manchester united nous présente ses vacances passées sur la côte ouest des Etats-Unis, et plus précisément du côté de Los Angeles.





Grosse villa et voitures de luxe, repas entre amis et shopping étaient au programme. On le voit aussi tâter furtivement du ballon et faire quelques selfies avec des fans.