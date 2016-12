Depuis lundi soir, un cliché de Diego Maradona crée la colère des internautes.





Fusil de chasse dans une main, sa prise du jour dans l'autre... l'ex-gloire du football argentin a fièrement exhibé l'oryx d'Arabie (un cousin de l'antilope) qu'il venait tout juste d'abattre. Mis à part le fait d'avoir tué du gibier dans une partie de chasse, ce qui est son droit, Diego Maradona a surtout commis l'erreur d'ôter la vie à un animal protégé et... en voie de disparition.





Il n'en fallait pas plus pour faire sortir les plus fervents défenseurs des animaux de leurs gonds, d'autant plus que l'oryx d'Arabie en question ne semble être âgé que de quelques mois seulement.