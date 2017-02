Cette fois-ci, la victime est une jeune femme, Jane Park, 17 ans au moment où elle a gagné un million de livres à l'EuroMillions (environ 1,17 million d'euros) . Elle était d'ailleurs à l'époque la plus jeune gagnante de l'histoire du jeu au Royaume-Uni. Il y a trois ans, la jeune femme accordait une interview à This Morning. Elle y expliquait que sa fortune n'allait pas changer sa vie, se plaignant même des personnes jalouses autour d'elle.

Trois ans plus tard, changement de discours. Après s'être fait refaire les seins et avoir acheté deux maisons, le jeune fille pointe du doigt son magot, comme coupable de tous ses maux actuels. « Je croyais que tout serait dix fois mieux qu'avant, sauf que c'est devenu dix fois pire. Parfois j'aurais préféré ne pas avoir cet argent. Je me dis que ma vie aurait été vraiment meilleure si je n'avais pas gagné."

"Cet argent a ruiné ma vie. Je pensais que mon existence allait être beaucoup plus belle mais elle est pire qu'avant" explique-t-elle au Daily Star. Et Jane Park d'y reconnaître qu'elle était trop jeune pour gagner cette somme d'argent. "Les gens ne se rendent pas compte de mon stress permanent. Quel est le but de ma vie? Je trouve qu'il faudrait avoir au minimum 18 ans pour gagner. J'étais beaucoup trop jeune. A part mon argent, ma vie est vide."

Concernait ses risques de dilapidation de l'argent, la femme aux 13 millions de followers sur Twitter explique l'incompétence en matière de gestion des moins de 18 ans."Je me suis retrouvée coincée avec un conseiller financier qui a commencé à me parler d'investissements. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il me racontait."

Aujourd'hui, la jeune femme compte porter plainte pour interdire la loterie aux moins de 18 ans, comme c'est le cas en Belgique par exemple. Dernièrement, elle a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse à Édimbourg en Ecosse. Son procès aura lieu ce mois-ci. Avant de gagner à l'EuroMillions, Jane Park travaillait dans une sandwicherie et vivait dans un petit appartement avec sa mère.