Invité à s'exprimer sur cas de Serge Aurier et de Karim Benzema, le boxeur dit ce qu'il pense. Même peut-être un peu plus que ce qu'il pense... « Aurier, c’est un lâche, c’est un baltringue pour moi. Il n’a pas de c******* Il n’assume pas ce qu’il dit. Après, il n’y a rien contre lui. Par contre, Benzema, je ne l’encaisse pas, humainement, tout ce qu’il pense, sa manière de se comporter, la façon dont il crache sur l’équipe. Il pue l’hypocrisie. Je ne le supporte pas, il le sait. Sa façon de cracher sur la Marseillaise. Dans d’autres pays ils lui auraient arraché la tête, il aurait pris une pierre en pleine tête. (…) C’est quelqu’un de très mauvais. »

... et enchaîne avec des propos sexistes

Vous ne le savez peut-être pas, mais Patrice Quarteron n'a pas que Benzema et Aurier comme ennemis. Il a aussi le chanteur de rap Booba. L'un et l'autre s'invectivent sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Hier, dans l'émission, interrogé sur le sujet, il commence dans une explication qu'on n'a pas encore compris sur l'imitation des Benzema et consorts par rapport à l'époque de 98. Il explique qu'ils ont voulu faire de la pub ce que personne ne faisait avant eux. Il oubliera que David Ginola faisait déjà des publicités comme footballeur et que donc ni la génération 98, ni celle de Benzema ont inventé le genre.

Autant qu'ils peuvent, les animateurs que sont Franck Leboeuf et Christophe Dugarry l'invitent à se recentrer sur le sujet de départ: Booba. Après l'une ou l'autre phrase, plus ou moins bien sentie, Patrice Quarteron sort d'un dossier des photos de la compagne de Booba habillée en maillot de bain. "La femme à (sic) Booba". Hilare, Patrice Quarteron, ne s'en remet pas. "Mais qui pose comme ça sur internet ? Elle travaille pour qui ? Lui ? Elle ?".

Plus tard, sur son compte instagram, Patrice Quarteron publiera la photo avec comme légende "MAXI PUTE". La toute grande classe.