Il concerne deux discours prononcés par le candidat des Républicains et Marine Le Pen. Enfin... deux discours ? A en croire la petite vidéo que Ridicule TV a pu reformer, il s'agirait d'un seul et même discours, prononcés par deux candidats différents. Et l'originalité en revient à François Fillon, le 15 avril. Marine Le Pen aurait ainsi repris, mot pour mot, ce discours pour le prononcer ce lundi matin, lors de son grand meeting de Villepinte.